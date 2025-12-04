Los Angeles Clippers'ın yıldızları James Harden ve Kawhi Leonard, Chris Paul'ın ani bir kararla takımdan ayrıldığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadıklarını açıkladı.Clippers yönetimi, Atlanta deplasmanında takım otelinde gerçekleşen üç saatlik gece görüşmesinin ardından Chris Paul ile yolları ayırma kararı aldı. Harden ve Leonard haberi sabah telefonlarında gördüklerinde ilk anda inanamadıklarını söyledi.Harden, Hawks karşılaşmasının ardından şu açıklamayı yaptı:Leonard ise haberi okuduğunda neredeyse tekrar gözden geçirmek zorunda kaldığını belirtti:ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Paul, haftalardır başantrenör Ty Lue ile konuşmuyor ve liderlik tarzı takım içinde sürtüşmelere neden oluyordu. Paul'ün hem yönetimi hem teknik ekibi hem de oyuncuları açıkça sorumlu tuttuğu, Clippers'ın ise bu yaklaşımın "rahatsız edici" hale geldiğine inandığı bildirildi.Basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, kararın tek bir olaydan kaynaklanmadığını, taraflar arasında birden fazla görüşme yapıldığını söyledi.