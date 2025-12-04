04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-1DA
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
2-132'
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
0-031'
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Harden ve Leonard, CP3'nin ayrılığına "hala şaşkın"

Los Angeles Clippers'ın yıldızları James Harden ve Kawhi Leonard, Chris Paul'ın ani bir kararla takımdan ayrıldığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadıklarını açıkladı.

04 Aralık 2025 12:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Harden ve Leonard, CP3'nin ayrılığına 'hala şaşkın'
Clippers yönetimi, Atlanta deplasmanında takım otelinde gerçekleşen üç saatlik gece görüşmesinin ardından Chris Paul ile yolları ayırma kararı aldı. Harden ve Leonard haberi sabah telefonlarında gördüklerinde ilk anda inanamadıklarını söyledi.

Harden, Hawks karşılaşmasının ardından şu açıklamayı yaptı:


"En az sizin kadar şaşkınım. Gerçekten beklemiyordum. Ama sadece Chris değil, takımca uğraştığımız pek çok şey var. Bu benim kontrolümde olan bir durum değil. Önüme bakmam, kontrol edebildiğim şeylere odaklanmam gerekiyor. Yönetim bunu takım için en doğru karar olarak görmüş olmalı."

Leonard ise haberi okuduğunda neredeyse tekrar gözden geçirmek zorunda kaldığını belirtti:

"Benim için gerçekten şok ediciydi. Görüşme yapmışlar ve yönetim böyle bir karar vermiş."

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Paul, haftalardır başantrenör Ty Lue ile konuşmuyor ve liderlik tarzı takım içinde sürtüşmelere neden oluyordu. Paul'ün hem yönetimi hem teknik ekibi hem de oyuncuları açıkça sorumlu tuttuğu, Clippers'ın ise bu yaklaşımın "rahatsız edici" hale geldiğine inandığı bildirildi.

Basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, kararın tek bir olaydan kaynaklanmadığını, taraflar arasında birden fazla görüşme yapıldığını söyledi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
