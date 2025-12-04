04 Aralık
NBA'den, Embiid'i yanlış raporlayan 76ers'a 100 bin dolar ceza!

NBA, Philadelphia 76ers'ın Joel Embiid ile ilgili sakatlık bildirim kurallarını ihlal etmesi nedeniyle kulübe 100 bin dolar para cezası verdi.

calendar 04 Aralık 2025 12:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA, Philadelphia 76ers'ın Joel Embiid ile ilgili sakatlık bildirim kurallarını ihlal etmesi nedeniyle kulübe 100 bin dolar para cezası verdi.

Sixers, Atlanta Hawks maçı öncesinde Embiid'in maçta yer almasını doğru bir şekilde bildirmedi. Embiid, ilk raporda "oynamayacak" şeklinde listelenmiş olmasına rağmen sonrasında karşılaşmada forma giydi.

Ligin açıklamasında, cezanın geçmiş yıllarda benzer ihlaller nedeniyle verilen cezalar da göz önüne alınarak artırıldığı belirtildi.

Embiid, Salı günkü Washington maçında forma giymedi. Philadelphia, perşembe günü Golden State Warriors ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
