NBA, Philadelphia 76ers'ın Joel Embiid ile ilgili sakatlık bildirim kurallarını ihlal etmesi nedeniyle kulübe 100 bin dolar para cezası verdi.



Sixers, Atlanta Hawks maçı öncesinde Embiid'in maçta yer almasını doğru bir şekilde bildirmedi. Embiid, ilk raporda "oynamayacak" şeklinde listelenmiş olmasına rağmen sonrasında karşılaşmada forma giydi.



Ligin açıklamasında, cezanın geçmiş yıllarda benzer ihlaller nedeniyle verilen cezalar da göz önüne alınarak artırıldığı belirtildi.



Embiid, Salı günkü Washington maçında forma giymedi. Philadelphia, perşembe günü Golden State Warriors ile karşılaşacak.



