Spor Toto, CEVChallenge Kupası'nda WWK Volleys'i ağırlayacak

Spor Toto, CEV Erkekler Challenge Kupası'nda 18 Aralık Çarşamba günü WWK Volleys'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto, CEVChallenge Kupası'nda WWK Volleys'i ağırlayacak
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17 Aralık 2024 11:25
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında 18 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın WWK Volleys takımını konuk edecek.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, 14.00'te başlayacak.

Spor Toto, ilk maçı deplasmanda 25-19, 23-25, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip geldi.

Karşılaşmada kazanacağı 2 set veya elde edeceği galibiyet başkent temsilcisine, tur için yeterli olacak.

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