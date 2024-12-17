Spor Toto, CEVChallenge Kupası'nda WWK Volleys'i ağırlayacak

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında 18 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın WWK Volleys takımını konuk edecek.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, 14.00'te başlayacak.
Spor Toto, ilk maçı deplasmanda 25-19, 23-25, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip geldi.
Karşılaşmada kazanacağı 2 set veya elde edeceği galibiyet başkent temsilcisine, tur için yeterli olacak.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, 14.00'te başlayacak.
Spor Toto, ilk maçı deplasmanda 25-19, 23-25, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip geldi.
Karşılaşmada kazanacağı 2 set veya elde edeceği galibiyet başkent temsilcisine, tur için yeterli olacak.