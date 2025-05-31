Sneijder: '5. Yıldız hak ettikleri bir şeydi'

Bir dönem Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline gelin eski futbolcu Wesley Sneijder TRT Spor'un sorularını yanıtladı.
Galatasaray'ın 5. yıldızı kazanması üzerine fikirileri sorulan Sneijder, "Elbette harika. Galatasaray ve Fenerbahçe ligde her zaman rekabet halindeler. Ve bu Galatasaray için 5. yıldız oldu. Hak ettikleri bir şeydi." dedi.
Muslera vedası hakkında konuşan Hollandalı eski futbolcu. "Her zaman bir son vardır. Benim için de bir son vardı. Şimdi bu da onun için sondu." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın 5. yıldızı kazanması üzerine fikirileri sorulan Sneijder, "Elbette harika. Galatasaray ve Fenerbahçe ligde her zaman rekabet halindeler. Ve bu Galatasaray için 5. yıldız oldu. Hak ettikleri bir şeydi." dedi.
Muslera vedası hakkında konuşan Hollandalı eski futbolcu. "Her zaman bir son vardır. Benim için de bir son vardı. Şimdi bu da onun için sondu." ifadelerini kullandı.