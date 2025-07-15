Slowik, Japonya'ya geri döndü

Konyaspor'dan ayrılan Jakub Slowik, yeniden Japonya'ya döndü. Slowik, Japon ekibi Yokohama ile sözleşme imzaladı.33 yaşındaki file bekçisi, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Yokohama ile sözleşme imzalayıp Japonya'ya döndüğüm için çok mutluyum. Çabalarımı, deneyimimi ve becerilerimi kullanarak takımın büyümesine ve hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak istiyorum. Takımla birlikte, tüm taraftarlara neşe, gurur ve harika anlar yaşatmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Stadyumda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.Jakub Slowik, 2023-2024 sezonunun devre arasında Konyaspor'a FC Tokyo'dan transfer olmuştu. Deneyimli eldiven, yeşil-beyazlı forma ile 38 resmi karşılaşmada forma giyerken, bu maçların 10'unda kalesinde gol görmedi. [Konya'nın sesi]