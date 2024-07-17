Sipay Bodrum transferde gaza basacak

Süper Lig'e tarihinde ilk kez çıktıktan sonra transferde aceleci davranmayan Sipay Bodrum, önümüzdeki günlerde gaza basacak.



Topuk Yaylası kampını sürdüren yeşil-beyazlılarda yabancı bir orta saha ve stoperin hafta sonuna kadar imza atacakları öğrenildi.



Bodrum ekibi dış transferde daha önce Bulgar Zdravko Dimitrov'un yanı sıra genç futbolcular Enes Öğrüce ve Yusuf Sertkaya'yı almıştı. Yusuf, U19 Milli Takımı'nda Kuzey İrlanda'daki 2024 U19 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyiyor.



Öte yandan Bodrum ekibinde İlçe Stadı'nı Süper Lig kriterlerine uygun hale getirmek için başlatılan tadilat ve ışıklandırma çalışmaları da sürüyor. Bodrum FK yönetimi stadı sezonun ilk haftasına yetiştirmeye çalışıyor.





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