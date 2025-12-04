04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-1DA
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
2-134'
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
0-033'
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Lue: "Clippers ile Chris Paul, iyi bir uyum yakalayamadı"

Los Angeles Clippers başantrenörü Tyronn Lue, Çarşamba sabahı takımdan ayrılan 21 yıllık veteran oyun kurucu Chris Paul'ün kendileriyle ideal bir eşleşme oluşturmadığını söyledi.

calendar 04 Aralık 2025 12:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lue: 'Clippers ile Chris Paul, iyi bir uyum yakalayamadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Clippers başantrenörü Tyronn Lue, Çarşamba sabahı takımdan ayrılan 21 yıllık veteran oyun kurucu Chris Paul'ün kendileriyle ideal bir eşleşme oluşturmadığını söyledi.

Sports Illustrated'dan Joey Linn'in aktardığına göre Lue, Atlanta'da Hawks karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5 galibiyet – 16 mağlubiyetlik performansımızın sebebinin Chris Paul'un oyunu olduğunu düşünmüyorum. Sadece onun aradığı şeyle bizim sunduğumuz düzenin iyi bir uyum yakalamadığını düşünüyorum."


Paul'a duyduğu saygıyı vurgulayan Lue, yıldız oyuncunun bu şekilde ayrılmasını istemediğini belirtti:

"Chris Paul'un böyle bir şekilde ayrılmasını ister miydim? Hayır. Ona yıllardır çok saygı duydum, arkadaşım oldu. Büyük oyuncuların böyle sonlarla karşılaşmasını kimse istemez. Ancak eminim ki bir fırsat bulacaktır, çünkü halen büyük bir oyuncu. Bu şekilde sonuçlanmasını istemedim."

Paul'un takımdan gönderilmesi, son haftalardaki gerginliklerin ardından geldi. Amazon Prime Video'dan Chris Haynes'in haberine göre, Paul takım içinde negatif bir figür haline geldiği yönündeki söylentileri görüşmek için Lue ile birebir konuşmak istemesine rağmen, başantrenör bu görüşmeyi gerçekleştirmeyi reddetti.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Lue ile Paul arasında uzun süredir konuşmama durumu yaşanıyor, Paul ise sezon boyunca hem teknik ekibi hem de oyuncuları açık bir şekilde eleştiriyordu.

Paul, bu sezon Clippers formasıyla çıktığı 20 maçın 16'sında görev aldı ve maç başına 14.3 dakikada 2.9 sayı ve 3.3 asist üreterek kariyerinin en düşük istatistiklerine ulaştı. 12 kez All-Star seçilmiş Paul, 22 Kasım'da bu sezonun kariyerindeki son sezon olabileceğini ima etmişti.

Clippers ise Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr. ve kalça kırığı nedeniyle sezonu kapatan Bradley Beal'ın yokluğunda 5-16'lık derecesiyle Batı Konferansı'nın son sıralarında yer alıyor.

Takımın basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, çarşamba günü yaptığı açıklamada Paul'ü takımın kötü performansından sorumlu tutmadıklarını vurguladı.

Paul 40 yaşında olduğu için Clippers, onu serbest bırakmadıkları sürece 15 Aralık'tan önce herhangi bir takas yapamıyor. Los Angeles ekibi ayrıca 2026 ilk tur draft hakkını da elinde bulundurmuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.