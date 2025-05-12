Sinan Vardar: 'Beşiktaş, yeni sezon planlamasını yapmalı'

Fotomaç spor yazarı Sinan Vardar, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Sinan Vardar'ın o yazısı;



"AVRUPA'YA GİTMEK ÇOK KRİTİK"



"Beşiktaş için bu sezon kolay görünen maçlar zor, zor görünen maçlarsa beklenenden kolay geçti. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet, hem ezeli rakibini sahasında yenmek adına hem de üçüncülük yolunda altın değerindeydi. Bu sezon üçüncü olup Avrupa'ya gitmek Beşiktaş için çok kritik."



"SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI"



"Siyah-beyazlıların bu sezonki en büyük sorunlarından biri olan sakatlıklar yakasını bırakmadı. 11. dakikada Ox sakatlandı; yerine Mustafa Hekimoğlu girdi. Bu şok atlatılmadan, 20. dakikada Uduokhai sakatlanarak yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı. Üstüne bir de Paulista'nın dişi kırıldı."



"ARTIK YENİ SEZON İÇİN KADRO PLANLAMASI YAPILMALI"



"Bu sezon başımıza gelen en güzel şeylerden biri olan Rafa Silva açılışı yaptı. Mustafa Hekimoğlu, son maçlarda aldığı formayı çok iyi kullandı. 44'te Mustafa Hekimoğlu'nun yaptığı asistle Rashica golünü attı. 45+8'de Arda Kurtulan devrenin skorunu belirledi. Beşiktaş, 62'de farkı tekrar ikiye çıkaran golü Ciro Immobile'nin ayağından buldu. Rafa Silva çok iyi futbolcu ve adam gibi adam. Joao Mario skoru belirledi. Beşiktaş, bitime 3 hafta kala 3. lük koltuğuna 1 puan önde girdi. Artık Avrupa Ligi'ne katılmalı ve yeni sezon için kadro planlaması yapılmalı."



