Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi

Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Pendikspor'un yeni teknik direktörü Sedat Ağçay oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
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19 Ekim 2024 14:10
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay hocamız getirilmiştir. Sedat Ağçay'a 'hoş geldin' diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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