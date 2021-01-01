Siakam, koç Nurse ile arasındaki kavganın nedenini açıkladı

Toronto Raptors forveti Pascal Siakam, koçu Nick Nurse ile arasında geçen kavganın asıl sebebini anlattı.



Raptors'ın zorlu geçen 2021-22 sezonunun bir noktasında, Siakam ve koç Nurse arasında bir kavga çıktığı bildirilmişti. Bu, ikisi arasında bir sürtüşme olduğu söylentilerine yol açmış ve sonrasında takas dedikodularına evrilmişti.



The New York Times'tan Sopan Deb ile yaptığı röportajda Raptors forveti, olayın "o kadar da kötü olduğunu düşünmediğini" ve kötü geçen sezonun yarattığı hayal kırıklıklarının bir sonucu olduğuna inandığını belirtti:



"Olan şey şuydu: Bir maç sonrasında, 'Mağlup oluyoruz ve takımıma gerçekten yardım edebileceğim bir yerde oynatılmadığım için sinirliyim' durumu vardı.



Kötü geçen bir sezonda, bana kalırsa bunlar bir koç ile oyuncu arasında genelde olan şeyler. Tabii ki tepkimi belli bir dilde göstermiştim. Bunlar artık oldu bitti ama bence o kadar da büyük bir durum değildi, çünkü o olaydan sonra konuştuk ve şu anda aramız iyi.



Sadece bir tartışmaydı. Tam olarak 'Şu duruma kızgın olduğum için bağırıyorum' olayıydı. Bu kadar. İki yetişkin adamın karşılıklı konuşmasıydı."



Siakam'ın uzun süre Toronto'da kalmak istediği biliniyor ve başkan Masai Ujiri, Raptors'ın kendisini takas etme niyetinde olmadığını daha önce belirtmişti.



