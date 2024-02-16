Shota Arveladze: "Oldukça iyi bir maç oynadık"

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze berabere biten Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Shota Arveladze: 'Oldukça iyi bir maç oynadık'
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16 Şubat 2024 23:13
Son güncelleme 16 Şubat 2024 23:53
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, maçta fazlasıyla pozisyona girdiklerini belirtti.

Şota Arveladze, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi ve tempolu bir maç olduğunu aktaran Şota, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Fazlasıyla pozisyona girdik. Bu tarz müsabakalarda maçı öldürmek önemli bir olay. 5-6 pozisyona girersen gol atman lazım ama bu tarz maçlarda golü bulmak zor olabiliyor. Puan puandır sonuçta. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Kasımpaşa da iyi oynuyor, onlara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. 

 
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