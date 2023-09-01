İtalya Serie A'nın 3. haftasında Roma ile Milan karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 2-1 kazanarak haftanın galibiyetine imza attı.



Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in 70 dakika görev yaptığı maçta Milan, 9. dakikada Giroud'nun penaltısıyla öne geçti ve ilk yarı 1-0 bitti. 48'de Leao'nun şık golüyle fark ikiye çıkarken dakikalar 61'i gösterdiğinde Milan'da Tomori kırmızı kart gördü.



Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Spinazzola'nın golüyle fark bire inse de Milan sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Milan 3'te 3 yaparak 9 puanla liderliğini sürdürdü, Roma ise 1 puanda kaldı.



