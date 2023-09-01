Serie A'nın dev maçı Milan'ın!

Serie A'nın 3. haftasında Milan, deplasmanda Roma'yı 2-1 yendi.

, Fotoğraf; Imago
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Serie A'nın dev maçı Milan'ın!
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01 Eylül 2023 23:51
İtalya Serie A'nın 3. haftasında Roma ile Milan karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 2-1 kazanarak haftanın galibiyetine imza attı.

Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in 70 dakika görev yaptığı maçta Milan, 9. dakikada Giroud'nun penaltısıyla öne geçti ve ilk yarı 1-0 bitti. 48'de Leao'nun şık golüyle fark ikiye çıkarken dakikalar 61'i gösterdiğinde Milan'da Tomori kırmızı kart gördü.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Spinazzola'nın golüyle fark bire inse de Milan sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Milan 3'te 3 yaparak 9 puanla liderliğini sürdürdü, Roma ise 1 puanda kaldı.

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