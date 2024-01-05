Sergen Yalçın'dan Beşiktaş cevabı!

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2024 19:43
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçından önce açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "Uzun bir süre oldu. Yeni geldik, yeni bir camia, alışma süreci, alışma süreci biraz zaman alacak gibi duruyor. 1-2 maç sonra tam alışırız diye düşünüyorum. Ekip olarak ligi takip ediyoruz, o açıdan çok fazla sorun olacağını sanmıyorum." dedi.

Başarılı teknik adam sözlerine, "Bizim için yeni bir dönem. Umarım iyi bir başlangıç olur. Bundan sonrası artık hayırlısı diyelim." şeklinde devam etti.

Antalyaspor'dan önce Beşiktaş ile adının geçtiği hatırlatılan Sergen Yalçın, "Ben teknik direktörüm. Gelen teklifleri değerlendirmek durumundayım. Herhangi bir teklif almadığım için bu konuyu çok fazla konuşmaya gerek yok" cevabını verdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery