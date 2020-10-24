Sergen Yalçın: "Adem Ljajic, beni bile solladı"

Sergen Yalçın, gece hayatı bir türlü bitmeyen Adem Ljajic için başkan Ahmet Nur Çebi'ye bu sözlerle dert yandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Sergen Yalçın: 'Adem Ljajic, beni bile solladı'
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24 Ekim 2020 10:50
Kısa önce sevgilisi Sofia'dan ayrıldıktan sonra Adem Ljajic'in kendisini toparlayamadığı iddia edilmişti… Sırp oyuncunun futbolculuğu sırasında gece alemleri ile tanınan Sergen Yalçın'ı bile şaşırttığı ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'ın Ljajic ile ilgili kendisine hemen her gece bir uyarı gelmesi üzerine konuyu yöneticilerle paylaştığı öğrenildi.

Yalçın'ın Başkan Çebi'ye, Ljajic'i "Ben bile futbolcuğumda bu kadar gezmiyordum" diye şikayet ettiği bildirildi.

Ljajic'in aşırı alkol aldığı, ciddi anlamda alkol sorunu olduğu bu yüzden takım içinde rahatsızlık yarattığı da gelen bilgiler arasında...



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