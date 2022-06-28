Serdar Dursun'a İspanya'dan talip çıktı!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt'tan bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bundesliga 2'de 27 kez ağları sarsarak kral olan, sarı-lacivertlilerde sezonu 15 golle tamamlayan ve Milli Takım'ın as forvetlerinden olan tecrübeli golcüye La Liga'dan talip çıktı.



5 MİLYON EURO



Devre arasında Lazio'dan kiralanan Vedat Muriqi'nin takımına dönecek olması sonrası forvet arayışlarına giren Mallorca, milli forvete kanca attı ve Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro bonservis önerdi. Sarı-lacivertli ekip yönetiminin bu rakamı yetersiz bulduğu, Mallorca cephesine teklifin yükseltilmesi gerektiğini aktardığı öğrenildi.



Serdar Dursun, sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan ilk isimlerden biri olmuştu. Transferi açıklandığında Almanya 2. Lig ekiplerinden Darmstadt'tan gelmesine vurgu yapılarak, "Fenerbahçe 2. ligden forvet mi alır!" yorumlarıyla daha sahaya adımını atmadan eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tecrübeli forvet ikinci şoku, Vitor Pereira'nın, kendisi gelmeden önce transfer edilen Serdar için aynı Caulker gibi, "Gönderelim" raporu vermesiyle yaşadı.





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