Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarına çağrı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş'ın finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda taraftara sosyal medyadan çağrıda bulundu.

, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarına çağrı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2025 12:11

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş'ın finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda taraftara sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Adalı'nın resmi X hesabından yaptığı açıklamada;

"Değerli Beşiktaşlılar,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda bir adım daha atıyor.

Fenerbahçe galibiyetinin mutluluğunu yaşarken, camiamıza verdiğimiz bir diğer müjdeyi de yeniden hatırlatmak istedim.

Biz Beşiktaşımızın sırtında büyük bir yük olan Bankalar Konsorsiyumu'ndan ayrılmak, bu yükü üzerimizden atmak için bir yola çıktık.

Bu yola çıkarken de her zaman olduğu gibi Beşiktaşımızın gücünü arkamıza aldık.

Yaptığımız sermaye artırımı doğrultusunda, rüçhan hakları kullanıldı. Kalan hisselerin halka arz tarihi ise 5-6 Mayıs olarak belirlendi.

Bugün ve yarın alacağımız her BJKASB veya BJKAS.BE kodlu hisse senedi; Beşiktaş'ın Bankalar Konsorsiyumu'ndan Çıkmasına, ekonomik bağımsızlığına kavuşmasına büyük bir katkı sağlayacak.

Güçlü, bağımsız, geleceğe sağlam temeller atan bir Beşiktaş için; her Beşiktaşlının desteğini görmek istiyoruz.

Hayalimizdeki Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğiz.

Camiamiza saygı ve sevgilerimie

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.