Üst üste 5 beraberliğin ardından Konya galibiyetiyle şanssızlığını geride bırakan Trabzonspor'da teknik patron Şenol Güneş, oyuncularına 1 günlük moral izni verdi.



Hatay maçı öncesinde futbocuları ile bire bir görüşmelerde de bulunacak olan Güneş, adaptasyon sorunu yaşayan ve mevkisinde isteneni veremeyen isimlerle özel olarak ilgilenecek. Hatay karşılaşması öncesinde takımın moralini de yükselten Güneş, "Milli arada enerjimizi depolayacağız. Kazanma alışkanlığı lazım" dedi.



