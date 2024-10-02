Şenol Güneş: ''Kazanma alışkanlığı lazım''

Trabzonspor, Konyaspor galibiyetiyle şanssızlığı geride bırakırken, teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına moral izni vererek adaptasyon sorunu yaşayanlarla bire bir görüşmeler yapacağını belirtti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Şenol Güneş: ''Kazanma alışkanlığı lazım''
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02 Ekim 2024 10:42

Üst üste 5 beraberliğin ardından Konya galibiyetiyle şanssızlığını geride bırakan Trabzonspor'da teknik patron Şenol Güneş, oyuncularına 1 günlük moral izni verdi.

Hatay maçı öncesinde futbocuları ile bire bir görüşmelerde de bulunacak olan Güneş, adaptasyon sorunu yaşayan ve mevkisinde isteneni veremeyen isimlerle özel olarak ilgilenecek. Hatay karşılaşması öncesinde takımın moralini de yükselten Güneş, "Milli arada enerjimizi depolayacağız. Kazanma alışkanlığı lazım" dedi. 

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