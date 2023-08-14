Şenol Güneş: "Beşiktaş'ın sahada sıkıntısı yok"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi açıklamarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş: 'Beşiktaş'ın sahada sıkıntısı yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2023 20:46
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, ligin ilk haftasında karşılaşacakları Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi açıklamarda bulundu. 

Şenol Güneş yeni sezonla ilgili, "Yeni sezon tüm takımlara hayırlı olsun. Keyif veren maçlar oynansın, futbol kalitesi artsın. Hak eden şampiyon olsun. Fair-Play içerisinde maçlar diliyorum. Süleyman Seba ağabeyi de rahmetle anıyorum. Onun değeri asla unutulmaz." dedi.

İyi başlangıç yapmak istediklerini belirten Şenol Güneş, "Bütün takımlar iyi bir şekilde hazırlandı. Tüm takımlar en iyisini yapacak. Karagümrük geçen sene başarılıydı. Bazı oyuncularını kaybetti. Futbolu bilen Süleyman Hurma, işini bilen bir insan. Bu kayıpları telafi edecektir. Başlangıcı iyi yapmak istiyoruz. Kazanmak için beklenen oyunu ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı. 

YENİ TRANSFER!

Şenol Güneş yeni transferler hakkında da açıklamada bulundu. "Şu anda transferi konuşmanın anlamı yok. Elimizdeki oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Yeni gelenler de katkı yapacaktır. Onları da bekliyoruz. Katılan var, katılacak olan var. Bunlarla yönetim ilgileniyor. Saha içerisinde sıkıntımız yok. Oyunumuzun yükseldiğini görüyorum"

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery