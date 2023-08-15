Senegal'in Ankara Büyükelçisi Gueye, Kayserispor'u ziyaret etti

Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye, Yukatel Kayserispor'a ziyaret gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Senegal'in Ankara Büyükelçisi Gueye, Kayserispor'u ziyaret etti
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15 Ağustos 2023 19:38
Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye, Kayserispor Kulübüne ziyaret gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların tesislerine gelen Gueye'ye ziyaretinde büyükelçilik başkatibi Mbaye Diagne de eşlik etti.

Misafirleri Kayserispor Futbol Direktörü Murat Duman ile sarı-kırmızılı ekibin Senegalli futbolcusu Mame Thiam karşıladı.

Tesis ve kent hakkında bilgi alan Gueye ve Diagne'ye ziyaretin anısına Thiam'ın forması hediye edildi.

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