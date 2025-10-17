17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Selçuk İnan: "Konyaspor yenilmeyecek takım değil"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, hazırlıklarını tamamlayarak Yüksek Hızlı Tren ile Konya'ya gitti.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Tümosan Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya gitti.
 
Brunga Tesisleri'nde dün akşam yapılan idmanla hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlılar, saat 13.15'te İzmit Garı'ndan Yüksek Hızlı Trenle (YHT) Konya'ya hareket etti.
 
Teknik direktör Selçuk İnan, trene binmeden önce gazetecilere, farklı bir seyahat programı olduğunu belirterek, oyuncuların da YHT ile Konya'ya gitmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.
 
İnan, yarın oynayacakları maçın çok önemli olduğunu vurgulayarak ligdeki son maçı kazandıklarını, bunu devam ettirmeleri gerektiğini kaydetti.
 
Galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren İnan, "Bunu da yapabilecek güçteyiz. Konyaspor güçlü takım ama yenilmeyecek takım değil. Bunun üzerine çalıştık." diye konuştu.
 
Tümosan Konyaspor ile Kocaelispor, yarın saat 14.30'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.
 
Mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak.
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
