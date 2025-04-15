Şampiyonlar Ligi'nde bu gece iki yarı final bileti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları heyecanı bu gece başlıyor ve ilk iki yarı finalist belli oluyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İşte maçlardan son gelişmeler, açıklamalar ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
22.00 ASTON VILLA - PARIS
* İlk maçı PSG, 3-1 kazandı.
Aston Villa, Morgan Rogers'ın 35. dakikada Youri Tielemans'ın yerden ortasını gole çevirmesiyle Fransa'nın başkentinde umut verici bir başlangıç yaptı, ancak Paris'in çarpıcı kalitesinin bir gösterisi, bu takımlar arasındaki ilk Avrupa kupası karşılaşmasında onları kaybeden tarafta bıraktı.
Paris'in yetenekli oyuncularına övgüler yağdırsa da, 22 yaşındaki Morgan Rogers'ın Villa'nın yeteneklerinden şüphesi yok ve geri dönüş umutlarını canlı tutuyor: "Dünyadaki her takıma sorun çıkaracak kadar kalitemiz var. Kaybedecek bir şeyimiz yok, o halde neden devam etmeyelim?"
Parc des Princes'te kazanılan zafer, Nuno Mendes'in uzatma dakikalarında attığı golle Villa Park'a iki gollük avantajla giden Luis Enrique'nin öğrencileri için çok iyiydi. "Son dakikada gelen gol pastanın üstündeki çilek gibiydi." diyerek sevinen Enrique'nin takımı, geri dönüş galibiyetlerini alışkanlık haline getirmiş durumda.
Paris teknik direktörü, geriye düşmekle ilgili olarak "Bu birçok kez başımıza geldi. Bence bu sonuç bağlılığımızı ve mücadelemizi yansıtıyor." dedi.
* Paris son sekiz Şampiyonlar Ligi maçının altısında üç ya da daha fazla gol attı.
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MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Rashford; Watkins.
Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia
22.00 DORTMUND - BARCELONA
* İlk maçı Barcelona 4-0 kazandı.
Dortmund, Barcelona'da forma giyen eski yıldızı Robert Lewandowski ile birlikte Raphinha ve Lamine Yamal'ın gollerine yenik düştü ve rövanş öncesinde 4-0 mağlup oldu.
2019'da Bayern Münih'te yardımcı antrenörlüğünü yapan Hansi Flick'in gerisine düşen Niko Kovac, rövanş öncesinde takımının özgüvenini yeniden inşa etmeyi umuyor. Dortmund teknik direktör, "Orada bazı iyi şeyler gördüm ve şimdi bunları oyuncularıma iletmek benim işim," dedi.
Barcelona ile Avrupa'da oynadığı altı karşılaşmada galibiyet alamayan Dortmund'un bu turu tersine çevirmek için ilk galibiyete ihtiyacı var.
İlk maçta Barcelona'nın ne kadar korkutucu bir hücum takımı olduğu, gerek çaresiz kalan savunmacılar, gerekse göz alıcı istatistiklerle kanıtlandı. Şampiyonlar Ligi gol kralı Raphinha bu sezon 12. golünü attı, Lewandowski 131. maçında 105. golünü attı ve 17 yaşındaki Lamine Yamal çeyrek final tarihinin en genç ikinci golcüsü oldu.
Hücum oyuncularından memnun olsa da Barça patronu Flick, formalite olmadığında ısrar ettiği ikinci ayak öncesinde takımının genel gücüne işaret ediyor. "Futbol çılgınlıktır." diye açıklıyor Alman teknik adam, "Oraya gitmeli ve mümkün olduğunca az hata yapmalıyız."
* 4-0'lık galibiyet Barcelona'nın bir Avrupa kupası çeyrek finalindeki en büyük galibiyet rekorunu egale etti. Katalan kulübü daha önce dördü aynı skorla olmak üzere altı kez bu farkla kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Dortmund: Kobel; Süle, Emre Can, Anton; Ryerson, Nmecha, Svensson, Chukwuemeka, Gross; Beier, Guirassy
Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin; de Jong; Lopez, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha
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İşte maçlardan son gelişmeler, açıklamalar ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
22.00 ASTON VILLA - PARIS
* İlk maçı PSG, 3-1 kazandı.
Aston Villa, Morgan Rogers'ın 35. dakikada Youri Tielemans'ın yerden ortasını gole çevirmesiyle Fransa'nın başkentinde umut verici bir başlangıç yaptı, ancak Paris'in çarpıcı kalitesinin bir gösterisi, bu takımlar arasındaki ilk Avrupa kupası karşılaşmasında onları kaybeden tarafta bıraktı.
Paris'in yetenekli oyuncularına övgüler yağdırsa da, 22 yaşındaki Morgan Rogers'ın Villa'nın yeteneklerinden şüphesi yok ve geri dönüş umutlarını canlı tutuyor: "Dünyadaki her takıma sorun çıkaracak kadar kalitemiz var. Kaybedecek bir şeyimiz yok, o halde neden devam etmeyelim?"
Parc des Princes'te kazanılan zafer, Nuno Mendes'in uzatma dakikalarında attığı golle Villa Park'a iki gollük avantajla giden Luis Enrique'nin öğrencileri için çok iyiydi. "Son dakikada gelen gol pastanın üstündeki çilek gibiydi." diyerek sevinen Enrique'nin takımı, geri dönüş galibiyetlerini alışkanlık haline getirmiş durumda.
Paris teknik direktörü, geriye düşmekle ilgili olarak "Bu birçok kez başımıza geldi. Bence bu sonuç bağlılığımızı ve mücadelemizi yansıtıyor." dedi.
* Paris son sekiz Şampiyonlar Ligi maçının altısında üç ya da daha fazla gol attı.
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MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Rashford; Watkins.
Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia
22.00 DORTMUND - BARCELONA
* İlk maçı Barcelona 4-0 kazandı.
Dortmund, Barcelona'da forma giyen eski yıldızı Robert Lewandowski ile birlikte Raphinha ve Lamine Yamal'ın gollerine yenik düştü ve rövanş öncesinde 4-0 mağlup oldu.
2019'da Bayern Münih'te yardımcı antrenörlüğünü yapan Hansi Flick'in gerisine düşen Niko Kovac, rövanş öncesinde takımının özgüvenini yeniden inşa etmeyi umuyor. Dortmund teknik direktör, "Orada bazı iyi şeyler gördüm ve şimdi bunları oyuncularıma iletmek benim işim," dedi.
Barcelona ile Avrupa'da oynadığı altı karşılaşmada galibiyet alamayan Dortmund'un bu turu tersine çevirmek için ilk galibiyete ihtiyacı var.
İlk maçta Barcelona'nın ne kadar korkutucu bir hücum takımı olduğu, gerek çaresiz kalan savunmacılar, gerekse göz alıcı istatistiklerle kanıtlandı. Şampiyonlar Ligi gol kralı Raphinha bu sezon 12. golünü attı, Lewandowski 131. maçında 105. golünü attı ve 17 yaşındaki Lamine Yamal çeyrek final tarihinin en genç ikinci golcüsü oldu.
Hücum oyuncularından memnun olsa da Barça patronu Flick, formalite olmadığında ısrar ettiği ikinci ayak öncesinde takımının genel gücüne işaret ediyor. "Futbol çılgınlıktır." diye açıklıyor Alman teknik adam, "Oraya gitmeli ve mümkün olduğunca az hata yapmalıyız."
* 4-0'lık galibiyet Barcelona'nın bir Avrupa kupası çeyrek finalindeki en büyük galibiyet rekorunu egale etti. Katalan kulübü daha önce dördü aynı skorla olmak üzere altı kez bu farkla kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Dortmund: Kobel; Süle, Emre Can, Anton; Ryerson, Nmecha, Svensson, Chukwuemeka, Gross; Beier, Guirassy
Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin; de Jong; Lopez, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha
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