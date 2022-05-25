Şampiyon, Haji Wright'ın peşinde!

Trabzonspor'un, Antalyaspor'un başarılı forvet oyuncusu Haji Wright'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.



Fernando'nun yanı sıra Antalyaspor'un bir diğer önemli oyuncusu Haji Wright'ın da adı Trabzonspor'la anılıyor. Kırmızı-beyazlıların sezon başında Sönderjyske'den kiraladığı 24 yaşındaki forvet, Danimarka ekibine dönecek. Sözleşmesinde herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmayan Wright'ın menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi.



ABD'li hücumcu bu sezon 32 lig mücadelesinde 14 kez rakip fileleri havalandırdı.



