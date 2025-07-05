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Samet Ersoy, dünya şampiyonluğu için yumruk sallıyor

Milli boksör Samet Ersoy, 15 yıllık emeğinin karşılığını bu yıl Dünya Şampiyonası'nda altın madalya ile almak istiyor. "Kimsenin bizden fazlası yok, bizim fazlamız var" diyerek iddiasını ortaya koydu.

calendar 05 Temmuz 2025 14:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samet Ersoy, dünya şampiyonluğu için yumruk sallıyor
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Milli boksör Samet Ersoy, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kariyerinde 6 Türkiye şampiyonluğu ile uluslararası turnuvalarda dereceleri bulunan 24 yaşındaki Samet, boksa 9 yaşında başladı.

Samet Ersoy, birlikte başladığı arkadaşlarının bıraktığı bu sporda başarılı bir kariyeri kendisine hedef koydu.



Milli takım ile Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Samet, eylül ayında Liverpool'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkmayı amaçlıyor.

Milli boksör Samet Ersoy, AA muhabirine, 15 yıldır boks yaptığını söyledi.

Arkadaşlarının boksu bıraktığını ama kendisinin bu sporu çok sevdiğini anlatan Samet, "En sevdiğim iş olmaya başladı. Güzel sonuçlar elde edince bırakmadım. Şu an milli takımdayım. Ülkemiz için madalya kovalıyoruz." dedi.

- "Kimsenin bizden fazlası yok"

Bu yılki hedefinin Dünya Şampiyonası'nda başarı kazanmak olduğunu aktaran Samet, şunları kaydetti:

"Elimizden geleni yapıyoruz. Ufak hatalara artık yer yok. Olgunlaştık, büyüdük. Şimdi önümüzde turnuvalar var, ona hazırlanıyoruz. Orada da en güzel sonuçları alacağımıza inanıyoruz. Bu yıl benim yılım, her yerde altın madalya alacağım, aksiliklere yer yok. Kimsenin bizden fazlası yok, bizim fazlamız var. Elimizden geleni yapacağız. Bu yıl Dünya Şampiyonası var. İnanıyorum. Artık 15 yılın sonunda olması gerekiyor. İstiyoruz, madalyaya açız. Yolumuz, çizgimiz bu."

Milli boksör, üniversite eğitimi almak ve antrenörlük bölümü okumak istediğini de sözlerine ekledi.

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