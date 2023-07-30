Saint-Maximin, Al Ahli'ye gitti

Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Saint-Maximin, Al Ahli'ye gitti
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30 Temmuz 2023 18:57
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in ayrılığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olduğu belirtildi.

Newcastle United, Fransız futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli alacak.

Newcastle United'da 4 yıl geçiren Maximin, 124 maçta 13 gol ve 21 asistlik performans ortaya koydu.

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