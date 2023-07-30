Saint-Maximin, Al Ahli'ye gitti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in ayrılığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olduğu belirtildi.
Newcastle United, Fransız futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli alacak.
Newcastle United'da 4 yıl geçiren Maximin, 124 maçta 13 gol ve 21 asistlik performans ortaya koydu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olduğu belirtildi.
Newcastle United, Fransız futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli alacak.
Newcastle United'da 4 yıl geçiren Maximin, 124 maçta 13 gol ve 21 asistlik performans ortaya koydu.