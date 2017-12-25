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Sabri Sarıoğlu: "Fatih Terim'in yeri çok farklıdır"

Sezon başında Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu, TT Stadı'na geri döndüğü maçın ardından konuştu.

Sabri Sarıoğlu: 'Fatih Terim'in yeri çok farklıdır'
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24 Aralık 2017 22:37
Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadelede eski kulübüne karşı sahaya çıkan Sabri Sarıoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Duygusal dakikalar yaşadığını belirten Sarıoğlu, "Duygusal olarak etkilemedi desem yalan olur ama sonuçta profesyonel oyuncularız. 21 yıl bulunduğum Galatasaray'a karşı ilk kez rakip olarak çıktım. Puan veya puanlar almak için gelmiştik, pozisyonlara da girdik ama değerlendiremedik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İlk yarıyı iyi bir puanla bitirdik ama ikinci yarı daha da iyisini yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"DAHA İYİ OLMAYA BAKACAĞIZ"

Maçtan önce Fatih Terim ile görüştüğünü belirten Sabri, "Maçtan önce Fatih Terim'i ziyaret ettim. Benim futbolculuk kariyerimde çok önemli bir insandır. Hayırlı olsun demeye gittim. Fatih Terim'in Galatasaray camiası için çok farklı bir yeri vardır. Başarılar diliyorum. Biz de Göztepe olarak daha iyi olmaya bakacağız." dedi.

"TUDOR İLE HİÇBİR ZAMAN PROBLEM YAŞAMADIM"

Galatasaray'dan ayrıldığı dönemde kararın Tudor tarafından verilmediğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Tudor ile hiçbir zaman problem yaşamadım. O da benimle sorunu olmadığını söylemişti zaten. Taraftarların beni çağırması benim için çok mutluluk verici bir şey. Galatasaray camiasında iyi bir yer edindiğimi gördüm bugün. Galatasaray'a başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.



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