Rüştü Reçber'in oğlu İngiliz ekibiyle imzaladı!

A Milli Takım'ın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu İngiliz ekibine imza attı.



Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, babası gibi futbol dünyasında ilerlemeyi sürdürüyor.



Burak Reçber, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Queens Park Rangers ile akademik olarak tam burslu şekilde 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Forvet mevkisinde oynayan Burak, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de altyapısında forma giymişti.



Burak Reçber, milli maçlar için U16 Milli Takım'ına çağrılmış ve Londra'daki okulundan bir hafta özel bir izin alıp Türkiye'ye gelmişti.





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