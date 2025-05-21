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Ronaldinho'dan Lamine Yamal'a büyük övgü!

Barcelona efsanesi Ronaldinho, 17 yaşındaki Lamine Yamal'ın gösterdiği performansı "inanılmaz" olarak nitelendirdi ve genç yıldızın futbol tarihine geçebileceğini söyledi.

calendar 21 Mayıs 2025 16:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ronaldinho'dan Lamine Yamal'a büyük övgü!
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Barcelona'nın efsane futbolcularından Ronaldinho, genç yıldız Lamine Yamal hakkında övgü dolu sözler sarf etti.17 yaşındaki oyuncunun sergilediği performansı "inanılmaz" olarak nitelendiren Brezilyalı efsane, Yamal'ın futbol tarihine geçebileceğini söyledi.

"NE MESSI NE BEN BU YAŞTA ONUN KADAR İYİYDİK"

Ronaldinho, yaptığı açıklamada, "Lamine sadece 17 yaşında. Ne Messi ne de ben bu yaşta onun kadar iyiydik. Messi ve ben zaten futbol tarihine geçtik, şimdi aynı şeyi Lamine'in yapma zamanı. Bu yaşta gösterdiği yetenek gerçekten inanılmaz" dedi.

"UMARIM BİZİM GİBİ BİR KARİYERE SAHİP OLUR"

Genç oyuncuları izlemekten keyif aldığını belirten Ronaldinho, "Onlar futbolu daha güzel hale getiriyor. Umarım Lamine, bizim gibi bir kariyere sahip olur" diye konuştu.

MESSI - YAMAL KIYASLAMASI

Yamal ile Lionel Messi arasında yapılan kıyaslamalara da değinen Ronaldinho, "Bu tür kıyaslamaları hiçbir zaman sevmedim. Çünkü her futbolcunun kendine özgü bir oyun tarzı vardır. Önemli olan, Yamal'ın tıpkı benim zamanımda olduğu gibi, Messi'nin ardından olduğu gibi insanlara keyif vermesi. Şu an yürüdüğü yolda ilerlemeye devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.


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