10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-343'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
2-041'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-042'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Romulo, Almanya'ya çok yakın!

Romulo'nun transferinde Göztepe ile Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig anlaşma aşamasında sona geldi.

Romulo, Almanya'ya çok yakın!
Göztepe, Almanya Bundesliga temsilcisi Leipzig ile Brezilyalı golcü Romulo'nun transferi konusunda sona yaklaştı.

SESKO YERİNE ROMULO

Red Bull Leipzig'in Benjamin Sesko'yu 85 milyon Euro karşılığında Manchester United'a satmasının ardından, gözler Romulo transferine çevrildi. Alman kulübü, Sesko'nun boşluğunu Göztepe'nin yıldız oyuncusuyla doldurmak istiyor.


RİZE'YE GÖTÜRÜLMEDİ

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında pazar akşamı saat 19.00'da Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İzmir ekibinin yıldız ismi Romulo ise, bu kritik mücadeleye götürülmedi. 

Sezon öncesi hazırlık maçlarında da riske edilmeyen 23 yaşındaki oyuncunun, transfer görüşmelerinin yoğunlaşması nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

ROMULO ALMANYA'YA SICAK

Romulo'nun da Almanya'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, oyuncunun İzmir'de kalarak görüşmelerin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.

GÖZTEPE TARİHİNE GEÇECEK

Romulo'nun Leipzig'e transferinin 20 milyon euronun üzerinde bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor. Romulo, bu transferin resmileşmesi durumunda Göztepe tarihindeki en pahalı satış olacak.

PERFORMANSI

Göztepe formasıyla toplam 46 maça çıkan Romulo, 22 gol ve 13 asistlik performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
