Romulo, Almanya'ya çok yakın!

SESKO YERİNE ROMULO

RİZE'YE GÖTÜRÜLMEDİ

ROMULO ALMANYA'YA SICAK

GÖZTEPE TARİHİNE GEÇECEK

Göztepe, Almanya Bundesliga temsilcisi Leipzig ile Brezilyalı golcü Romulo'nun transferi konusunda sona yaklaştı.Red Bull Leipzig'in Benjamin Sesko'yu 85 milyon Euro karşılığında Manchester United'a satmasının ardından, gözler Romulo transferine çevrildi. Alman kulübü, Sesko'nun boşluğunu Göztepe'nin yıldız oyuncusuyla doldurmak istiyor.Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında pazar akşamı saat 19.00'da Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.İzmir ekibinin yıldız ismi Romulo ise, bu kritik mücadeleye götürülmedi.Sezon öncesi hazırlık maçlarında da riske edilmeyen 23 yaşındaki oyuncunun, transfer görüşmelerinin yoğunlaşması nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.Romulo'nun da Almanya'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, oyuncunun İzmir'de kalarak görüşmelerin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.Romulo'nun Leipzig'e transferinin 20 milyon euronun üzerinde bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor. Romulo, bu transferin resmileşmesi durumunda Göztepe tarihindeki en pahalı satış olacak.Göztepe formasıyla toplam 46 maça çıkan Romulo, 22 gol ve 13 asistlik performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.[Ajansspor]