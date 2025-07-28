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Roma'ya Brezilya'dan sağ bek!

Roma, Flamengo'dan Wesley França'yı transfer etti. İtalyan ekibi, 21 yaşındaki sağ bek ile 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

calendar 28 Temmuz 2025 23:47
Haber: AA, Fotoğraf: asroma.com/
Roma'ya Brezilya'dan sağ bek!
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İtalya Serie A ekibi Roma, Brezilya'nın Flamengo takımından Wesley França'yı transfer etti.

Kulübün açıklamasına göre 21 yaşındaki sağ bekle 2030'a kadar sözleşme imzalandı.

Brezilya Milli Takımı ile 2 maça çıkan Wesley, kulüp tarihindeki 46. Brezilyalı oyuncu olacak.

Wesley, Roma'da 43 numaralı formayı giyecek.

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