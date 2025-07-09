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Rodrigo Becao için transfer iddialarına yalanlama!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'nun Internacional ile anıldığı iddiaları, oyuncunun menajeri tarafından kesin bir dille yalanlandı.

calendar 09 Temmuz 2025 11:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Rodrigo Becao için transfer iddialarına yalanlama!
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Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun adı, Brezilya ekibi Internacional ile anıldı.

Avrupa basınında yer alan haberlerde, Serie A temsilcisi Atalanta'nın yanı sıra Nantes, Bahia ve Internacional'in de oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü. Ancak iddialar, kısa süre içerisinde Becao'nun menajeri tarafından yalanlandı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA 



Becao'nun temsilcisi, Brezilya'nın GZH portalına yaptığı açıklamada, ne Internacional'den ne de başka bir Brezilya kulübünden herhangi bir temas olmadığını söyledi. Böylece tecrübeli stoperin yakın zamanda ülkesine dönme ihtimali de rafa kalkmış oldu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 15 maçta boy gösteren Becao, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. 

 

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