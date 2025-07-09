Rodrigo Becao için transfer iddialarına yalanlama!

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun adı, Brezilya ekibi Internacional ile anıldı.



Avrupa basınında yer alan haberlerde, Serie A temsilcisi Atalanta'nın yanı sıra Nantes, Bahia ve Internacional'in de oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü. Ancak iddialar, kısa süre içerisinde Becao'nun menajeri tarafından yalanlandı.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Becao'nun temsilcisi, Brezilya'nın GZH portalına yaptığı açıklamada, ne Internacional'den ne de başka bir Brezilya kulübünden herhangi bir temas olmadığını söyledi. Böylece tecrübeli stoperin yakın zamanda ülkesine dönme ihtimali de rafa kalkmış oldu.Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 15 maçta boy gösteren Becao, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.





