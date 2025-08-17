17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
0-167'
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
5-064'

Recep Uçar: "Müsabakayı taraftarımızın ciddi desteğiyle kazandık"

Konuk ettikleri Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar ise sezonun ilk iç saha maçını kazandıkları için mutlu olduklarını aktardı.

calendar 17 Ağustos 2025 22:40 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 22:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar: 'Müsabakayı taraftarımızın ciddi desteğiyle kazandık'
Konyaspor tarihinde üçüncü kez sezona ikide iki yaparak başladıklarını dile getiren Uçar, "Bugünkü müsabakayı seyircimizin ciddi desteğiyle kazandık. Özellikle oyunun belirli bölümlerinde bizi ciddi derecede ayakta tuttular. Yeni yönetimimizin de ilk iç saha maçıydı. Onları da memnun ettiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Uçar, Gaziantep FK'nin kadrosunu çok bozmadığına, özellikle geçiş oyununda çok etkili oynadıklarına değindi.

Maçta çok geriye çekilmediklerini, iyi pozisyonlar ürettiklerini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:


"Zaman zaman merkezi kapatmakta zorlandık. Özverimiz ve mücadele isteğimizle pozisyon hataları yapsak da kazanma arzumuz vardı. Maçta 3-0'ı bulunca oyun büyük oranda bizim lehimize döndü. Oyunun son bölümleri de bizim kontrolümüzde geçti. Çok değerli ve anlamlı bir galibiyet. N'dao da Konyaspor'un ligdeki 1000. golünü attı. Yeni transferlerimiz sezona de iyi başladı. Birçok oyuncumuz milli takıma göz kırpıyor."

