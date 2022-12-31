İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester United, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaştı. Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 1-0 kazandı.



Manchester United'a galibiyeti getiren golü 46. dakikada oyuna giren Marcus Rashford, 76. dakikada kaydetti. Rashford'ın 86. dakikaya kaydettiği gol ise VAR kontrolü sonra elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.



Öte yandan Rashford, bu maçta attığı golle birlikte Manchester United formasıyla 104. golünü attı.

Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten ManU, 4. sıraya yerleşti. 13 puanda kalan Wolverhampton ise 18. sırada konumlandı.



Ligde üst üste 3. galibiyetine ulaşan Manchester United, gelecek hafta Bournemouth'u ağırlayacak. Ligde sadece 3 galibiyeti olan Wolverhampton ise Aston Villa'ya konuk olacak.











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