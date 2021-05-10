Ligue 1'in 36. haftasında PSG, deplasmanda Rennes ile karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve milli yıldızlarımızın oynadığı Lille, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşdı.



PSG, 45+5. dakikada Neymar'ın penaltı golüyle öne geçerken, Rennes'e beraberliği getiren golü 71. dakikada Guirassy kaydetti. Ayrıca PSG'de Kimpembe 88. dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.



4 hafta sonra puan kaybı yaşayan PSG, 76 puanla lider Lille'in 3 puan gerisine düştü. Rennes ise 55 puanla 7. sırada yer aldı.



Ligue !'in 37. haftasında PSG evinde Reims ile karşılaşacakken, Rennes deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.



Lille'in kalan maçları (79)



St. Etienne

Angers (D)





PSG'nin kalan maçları (76)

Reims

Brest (D)



Monaco'nun kalan maçları (74)

Rennes

Lens (D)







