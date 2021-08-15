PSG, Strasbourg'u evine 4 golle gönderdi

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında PSG, sahasında Strasbourg'u ağırladı.Parc des Princes'de oynanan maçı PSG 4-2 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.Maçta gol perdesini açan isim 3. dakikada Icardi olurken 25. dakikada Mbappe farkı ikiye çıkardı. 27. dakikada Alman futbolcu Draxler skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı 3-0 PSG üstünlüğü ile geçildi.İkinci yarıda Starasbourg 53. dakikada Gameiro'nun golüyle farkı ikiye indirdi, 64. dakikada Ajorque Starasbourg'un ikinci golünü attı ve durum 3-2'ye geldi. 81. dakikada Strasbourg'dan Djiku oyundan ihraç edilince konuk ekip 10 kişi kaldı. 86. dakikada Sarabia sahneye çıkarak skoru 4-2 olarak ilan etti.Bu sonuçla PSG ikide iki yaparak 6 puana yükseldi, Strasbourg ise ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı.