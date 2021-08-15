PSG, Strasbourg'u evine 4 golle gönderdi

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında PSG, sahasında Strasbourg'u ağırladı.
Parc des Princes'de oynanan maçı PSG 4-2 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Maçta gol perdesini açan isim 3. dakikada Icardi olurken 25. dakikada Mbappe farkı ikiye çıkardı. 27. dakikada Alman futbolcu Draxler skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı 3-0 PSG üstünlüğü ile geçildi.
İkinci yarıda Starasbourg 53. dakikada Gameiro'nun golüyle farkı ikiye indirdi, 64. dakikada Ajorque Starasbourg'un ikinci golünü attı ve durum 3-2'ye geldi. 81. dakikada Strasbourg'dan Djiku oyundan ihraç edilince konuk ekip 10 kişi kaldı. 86. dakikada Sarabia sahneye çıkarak skoru 4-2 olarak ilan etti.
Bu sonuçla PSG ikide iki yaparak 6 puana yükseldi, Strasbourg ise ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı.
Maçtan önce ise PSG'nin transfer şovu vardı. Transfer döneminin en flaş ekibi olan PSG, Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ve Lionel Messi'yi maç öncesinde taraftarlara tanıttığı görkemli bir tören düzenledi.
Parc des Princes'de oynanan maçı PSG 4-2 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Maçta gol perdesini açan isim 3. dakikada Icardi olurken 25. dakikada Mbappe farkı ikiye çıkardı. 27. dakikada Alman futbolcu Draxler skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı 3-0 PSG üstünlüğü ile geçildi.
İkinci yarıda Starasbourg 53. dakikada Gameiro'nun golüyle farkı ikiye indirdi, 64. dakikada Ajorque Starasbourg'un ikinci golünü attı ve durum 3-2'ye geldi. 81. dakikada Strasbourg'dan Djiku oyundan ihraç edilince konuk ekip 10 kişi kaldı. 86. dakikada Sarabia sahneye çıkarak skoru 4-2 olarak ilan etti.
Bu sonuçla PSG ikide iki yaparak 6 puana yükseldi, Strasbourg ise ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı.
Maçtan önce ise PSG'nin transfer şovu vardı. Transfer döneminin en flaş ekibi olan PSG, Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ve Lionel Messi'yi maç öncesinde taraftarlara tanıttığı görkemli bir tören düzenledi.