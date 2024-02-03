Premier Lig'de 4X4'lük maç!

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, sahasında Luton Town ile 4-4 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Premier Lig'de 4X4'lük maç!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2024 20:05
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Newcastle United, sahasında Luton Town ile karşı karşıya geldi. St James Park'taki mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu ve maç 4-4 sona erdi.

Karşılaşmada ev sahibi Newcastle United'ın gollerini 7 ve 23'te Sean Longstaff, 67. dakiakda Kieran Trippier ve 73. dakikada Harvey Barnes attı. Luton Town'un golleri 21. dakikada Gabriel Osho, 40. dakikada Ross Barkley, 59. dakikada penaltıdan Carlton Morris ve 62. dakikada Elijah Adebayo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Newcastle United 33, Luton Town 20 puana yükseldi.

Premier Lig'de bir sonraki haftada Newcastle United, Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Luton Town, ligde gelecek hafta sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery