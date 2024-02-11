Potada dev randevu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Ekmas ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Potada dev randevu!
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11 Şubat 2024 09:19
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası dev bir randevuya sahne olacak.

Galatasaray Ekmas ile Anadolu Efes, Sinan Erdem'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Anadolu Efes'in karşılaşacağı mücadele saat 13.00'te başlayacak. Müsabakayı Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Yiğit Gönültaş hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray Ekmas, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı 95-76 kazanmıştı.

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