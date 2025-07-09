Plaj hentbolu: EHF Avrupa Şampiyonası Antalya'da devam ediyor

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde, grup maçlarıyla devam ediyor.A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaştı. İlk setikazanan ay -yıldızlılar, ikinci setikaybetti. Türkiye, seri atışlardaki'lük skorla rakibini 2-1 yendi. A Milliler, bu sonuçla grubundan 3. olarak çıktı ve ana grupta mücadele etmeye hak kazandı.A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise, B Grubu'ndaki son maçında Fransa'yave'lık setlerlemağlup oldu. Bu sonuçla grubunu dördüncü tamamlayan ay-yıldızlılar, teselli grup maçlarına çıkacak.Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 16 ülkeden 32 takım katılıyor. Organizasyon, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.