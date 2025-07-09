Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere sert mesaj!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



İşte Hacıosmanoğlu'nun o açıklamaları;



"KULÜP FORMALARIMIZI ÇIKARDIK, FUTBOL AİLESİ İÇİN ÇALIŞTIK"

Geride kalan bir yılda futbol ailesi için mesai harcadıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu,dedi.Futbolun marka değerinin kavga ortamından değil, rekabetten doğduğuna dikkat çeken Hacıosmanoğlu, "ifadelerini kullandı.Adil rekabet ortamı oluşturmanın temel hedefleri olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu,dedi.Hakemlerle yapılan seminerlerde yaşanan bir diyaloğu aktaran Hacıosmanoğlu,açıklamasında bulundu.Yeni sezon için de değerlendirmede bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu,şeklinde konuştu.Son olarak Avrupa kupalarına katılacak Türk kulüplerine de başarı dileklerini ileten Hacıosmanoğlu,ifadelerini kullandı.Konuşmasının sonunda görev süresine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulunan Hacıosmanoğlu,ifadelerini kullandı.