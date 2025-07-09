Jose Mourinho, enerjik ve neşeli başladı!

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için ilk antrenmanını gerçekleştirdi.



Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanda teknik direktör Jose Mourinho, tüm basın mensuplarıyla tek tek tokalaşarak selamlaştı. Portekizli çalıştırıcının oldukça enerjik ve neşeli olduğu gözlendi.



Sarı-lacivertlilerin yeni futbol direktörü Devin Özek de basın mensuplarını selamlayarak tanıştı.

İdmanda yeni transfer Jhon Duran yer almadı. Yıldız futbolcunun özel izinli olduğu ve Portekiz'deki kampa katılacağı öğrenildi.Öte yandan sakatlıkları devam eden Becao ile Mert Hakan Yandaş antrenmana katılamadı. İki oyuncunun tedavi süreçleri devam ediyor.2025-2026 sezonu öncesi F.Bahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni yardımcıları belli oldu. Salvatore Foti, Giovanni Cerra ve Luca Fatiga ile yollar ayrılırken Portekizli teknik adamın uzun süredir birlikte çalıştığı kondisyoner Antonio Dias ekibe dahil oldu. Joao Tralhao ve Pedro Machado da teknik heyete katıldı ve sezonun ilk antrenmanında yer aldı.İki gün boyunca sağlık kontrollerinden ve performans testlerinden geçen futbolcular, dün Samandıra'da Mourinho yönetiminde sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi. Portekizli hoca, medyaya yakın ilgi gösterdi. 14 Temmuz'da Portekiz'e kampa gidecek olan Sarı lacivertliler, 27 Temmuz'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek ve hazırlık maçları oynayacak.