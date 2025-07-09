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Menemen FK'de Tahir Şahin yası

Menemen'in eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in vefatı dolayısıyla İzmir kulüpleri taziye mesajı yayımladı.

calendar 09 Temmuz 2025 13:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'de Tahir Şahin yası
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İzmir'de 1999-2019 yılları arasında Menemen'de belediye başkanlığı yapan ve eski adı Menemen Belediyespor olan Menemen Futbol Kulübü'nün 3'üncü Lig'den 1'inci Lig'e kadar yükselmesinde büyük emekleri bulunan Tahir Şahin'in 66 yaşında geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetmesi sarı-lacivertlileri yasa boğdu. Menemen FK, Şahin'in vefatıyla ilgili, "Eski belediye başkanlarımızdan ve kulübümüz onursal başkanı Tahir Şahin'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenleri ve Menemen halkına başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.

İzmir kulüpleri ve İzmir Kulüpler Birliği Vakfı (İZVAK) da Tahir Şahin'in vefatı üzerine taziye mesajları yayınladı.

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