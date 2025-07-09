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Beşiktaş'tan ayrılmıyor: Rashica'nın menajeri konuştu

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica'nın Almanya'ya transfer olacağı iddialarına menajeri Altin Lala'dan yalanlama geldi.

calendar 09 Temmuz 2025 09:33
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'tan ayrılmıyor: Rashica'nın menajeri konuştu
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Kosovalı futbolcu Milot Rashica hakkında son günlerde çıkan transfer haberlerine menajeri Altin Lala açıklık getirdi.

Lala, Kosova basınına Türk basınında yer alan "Rashica, Borussia Mönchengladbach'a transfer oluyor" iddialarını net bir dille yalanladı:

"Haberler doğru değil. Mönchengladbach'tan Rashica'ya ilgi yok."



Tecrübeli menajer, oyuncusunun Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sürdüğünü ve kulübün planlarında yer aldığını vurguladı:

"Milot Rashica'nın iki yıllık daha sözleşmesi var ve kulüp Milot ile plan yapıyor. Beşiktaş onu satışa çıkarmadı. Bu yüzden gelecek sezon da orada oynayacak."

29 yaşındaki Rashica, 2023'te Norwich City'den Beşiktaş'a transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 82 resmi maça çıkan Kosovalı futbolcu, 10 gol ve 19 asist ile takımına katkı sağladı. 

 
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