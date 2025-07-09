Dallas Mavericks'in yıldız ismi Anthony Davis, göz retinasındaki yırtığı düzeltmek amacıyla bir operasyon geçirdi.ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre 32 yaşındaki oyuncu, sonbaharda başlayacak kamp dönemine kadar tamamen iyileşecek.Davis'in göz sorunu, geçen sezon henüz Los Angeles Lakers formasını giyerken başlamıştı. 10 Kasım 2024'te Toronto Raptors karşısında oynanan maçta, Raptors pivotu Jakob Poeltl'ın smaç denemesini bloklamaya çalışırken sol gözüne istem dışı bir darbe almıştı. Maçı terk eden Davis, üç gün sonra Memphis Grizzlies karşısında sahaya çıkmıştı.Ayrıca 16 Mart 2024'te Golden State Warriors oyuncusu Trayce Jackson-Davis'in yaptığı temasta korneasında çizilme meydana gelmişti. Bir ay sonra Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan maçta yine sol gözüne darbe alan Davis, bu kez bir maç kaçırmak zorunda kalmıştı.On kez All-Star seçilen Davis, Mavericks'e takas edildikten sonra sadece dokuz maçta forma giyebildi. 8 Şubat'taki ilk maçında Lakers döneminde yaşadığı kasık sakatlığını yeniden tetikleyen Davis, sonrasında bir buçuk ay boyunca 18 maç kaçırdı. Sağlıklı kaldığında ise etkili performanslar sergileyerek 20 sayı, 10.1 ribaunt, 4.4 asist ve 2.2 blok ortalamalarıyla oynadı.