Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic, kulübe bu yaz sözleşme uzatması imzalamayacağını bildirdi.Denver Post'tan Bennett Durando'nun haberine göre, Jokic bu kararı finansal nedenlerle aldı.Jokic, Salı günü itibarıyla üç yıllık ve 212 milyon dolara kadar çıkabilecek bir uzatma sözleşmesi için hak kazandı. Ancak Durando'nun aktardığına göre yıldız oyuncu, sözleşmesini gelecek yaz imzalarsa yaklaşık 80 milyon dolar daha fazla kazanabilecek.Nuggets basketbol operasyonları başkanı Josh Kroenke, Haziran ayında yaptığı açıklamada, "Ona kesinlikle teklif götüreceğiz. Ancak bunu şimdi imzalamanın ve gelecek yaz imzalamanın tüm finansal yönlerini kendisine açıkça anlatacağız," diyerek kararın Jokic'e ait olduğunu vurgulamıştı.Jokic'in mevcut sözleşmesinde en az iki sezon daha bulunuyor. Ayrıca 2027-28 sezonu için 62.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip.Sırp yıldız, geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi istatistiklerini sergiledi: maç başına 29.6 sayı, 10.2 asist, 1.8 top çalma ve %41.7 üç sayı isabet oranı. Dördüncü MVP ödülüne göz diken Jokic, oylamada Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın ardından ikinci sırada yer aldı.Nuggets, son üç sezonda üçüncü kez Batı Konferansı yarı finallerine çıkarken bu yıl seriyi yedi maç sonunda Thunder'a kaybetti.