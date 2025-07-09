Washington Wizards, tecrübeli uzun Kelly Olynyk'i San Antonio Spurs'e gönderdi.ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, takas karşılığında Wizards; Malaki Branham, Blake Wesley ve 2026 NBA Draftı'na ait ikinci tur seçim hakkını aldı.Charania'nın detaylandırmasına göre bu seçim hakkı, Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers ve Oklahoma City Thunder arasında en düşük sıradaki seçim olacak.Associated Press'ten Tim Reynolds'un bildirdiğine göre Washington, bu takasla birlikte 13 milyon dolarlık bir takas istisnası (trade exception) da elde etti.Geçtiğimiz sezonu Toronto Raptors ve New Orleans Pelicans arasında geçiren Olynyk, toplamda 44 maçta 8.7 sayı ortalamasıyla oynarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %41.8 isabet oranı yakaladı.Gonzaga çıkışlı oyuncu, kısa süre önce Houston Rockets ve Pelicans'ı da içeren üçlü bir takasla Washington'a katılmıştı.32 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin son yılında 13.4 milyon dolar kazanacak. Spurs'un Luke Kornet'in ardından kadrosuna kattığı bir diğer "alan açan uzun" olan Olynyk, bu alanda takıma katkı sunması bekleniyor.Spurs, Branham ve Wesley'i geçmiş yıllarda ilk turdan seçmişti. Branham, geçtiğimiz sezon maç başına 5 sayı ile kariyerinin en düşük ortalamasını yakalasa da üçlüklerde %40.5 isabetle dikkat çekti. Spurs formasıyla üç sezonda 61 maça ilk beş başlayan genç oyuncu, potansiyeliyle ön plana çıkıyor.Wesley ise Spurs kariyerinde 156 maçta 4.3 sayı, 2.4 asist ve 1.5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.