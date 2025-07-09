New York Knicks'in yeni başantrenörü Mike Brown, Madison Square Garden'daki basın toplantısında takımıyla ilgili vizyonunu paylaştı.Tecrübeli çalıştırıcı, güven, hesap verebilirlik ve sabır temelinde bir şampiyonluk kültürü inşa etmek istediklerini vurguladı.Brown, Knicks Başkanı Leon Rose'a, kulüp sahibi James Dolan'a ve nişanlısı Ro'ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında," ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı Finalleri'ne ulaşan Knicks kadrosuna övgülerde bulunan Brown, özellikle Jalen Brunson'un oyun tarzına adaptasyon yeteneğini ön plana çıkardı." dedi.New York'ta teknik direktörlük yapmanın getirdiği baskıya değinen Brown, bu baskıyı kucakladığını belirtti:Önceki koç Tom Thibodeau hakkında da konuşan Brown, onuolarak nitelendirirken, artık tamamen geleceğe odaklandığını söyledi. NBA Finalleri'nde altı kez görev almış olan Brown, başarılı takımlarda gördüğü ortak noktalarıolarak sıraladı.Zamanla değişen oyuna uyum sağlamanın önemini vurgulayan Brown, Tim Duncan, LeBron James, Stephen Curry ve Kevin Durant gibi yıldızlarla geçirdiği tecrübelerin kariyerinde belirleyici olduğunu söyledi.Göreve başlar başlamaz oyuncularla iletişim kurmaya başladığını belirten Brown, kadroya katılan isimler konusunda heyecanlı olduğunu söyledi ve Mitchell Robinson ile Karl-Anthony Towns'ın farklı oyun tarzlarını öne çıkardı.Başarıya ulaşmanın zaman alacağını vurgulayan Brown,dedi.