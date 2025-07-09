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Knicks'in yeni koçu Brown: "Takımdan beklentisi en yüksek olan benim"

New York Knicks'in yeni başantrenörü Mike Brown, Madison Square Garden'daki basın toplantısında takımıyla ilgili vizyonunu paylaştı.

calendar 09 Temmuz 2025 12:39 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 12:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Knicks'in yeni koçu Brown: 'Takımdan beklentisi en yüksek olan benim'
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New York Knicks'in yeni başantrenörü Mike Brown, Madison Square Garden'daki basın toplantısında takımıyla ilgili vizyonunu paylaştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, güven, hesap verebilirlik ve sabır temelinde bir şampiyonluk kültürü inşa etmek istediklerini vurguladı.

Brown, Knicks Başkanı Leon Rose'a, kulüp sahibi James Dolan'a ve nişanlısı Ro'ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "New York Knicks'in başantrenörü olmaktan büyük onur ve heyecan duyuyorum. Madison Square Garden efsanevi bir yer, taraftarlarımız ise muhtemelen tüm sporlardaki en bilgili ve tutkulu taraftarlar," ifadelerini kullandı.


Geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı Finalleri'ne ulaşan Knicks kadrosuna övgülerde bulunan Brown, özellikle Jalen Brunson'un oyun tarzına adaptasyon yeteneğini ön plana çıkardı. "Bu kadro harika. Playoff'larda yaptıkları, ne kadar potansiyelli olduklarını gösterdi," dedi.

New York'ta teknik direktörlük yapmanın getirdiği baskıya değinen Brown, bu baskıyı kucakladığını belirtti: "Kimse benden daha büyük beklentiye sahip değil. Bu işin getirdiği tüm beklentileri seviyorum ve kabul ediyorum."

Önceki koç Tom Thibodeau hakkında da konuşan Brown, onu "müthiş bir koç ve dost" olarak nitelendirirken, artık tamamen geleceğe odaklandığını söyledi. NBA Finalleri'nde altı kez görev almış olan Brown, başarılı takımlarda gördüğü ortak noktaları "fedakârlık, bağ kurma, rekabetçi ruh ve inanç" olarak sıraladı.

Zamanla değişen oyuna uyum sağlamanın önemini vurgulayan Brown, Tim Duncan, LeBron James, Stephen Curry ve Kevin Durant gibi yıldızlarla geçirdiği tecrübelerin kariyerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Göreve başlar başlamaz oyuncularla iletişim kurmaya başladığını belirten Brown, kadroya katılan isimler konusunda heyecanlı olduğunu söyledi ve Mitchell Robinson ile Karl-Anthony Towns'ın farklı oyun tarzlarını öne çıkardı.

Başarıya ulaşmanın zaman alacağını vurgulayan Brown, "Hiçbir adımı atlayamayız. Her şey bir gün, bir antrenman, bir şut çalışmasıyla başlar," dedi.

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