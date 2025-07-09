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Transferler güzel, Okan Buruk mutlu!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yönetimin yürüttüğü transfer çalışmalarından oldukça memnun.

calendar 09 Temmuz 2025 10:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Transferler güzel, Okan Buruk mutlu!
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk transfer çalışmalarından ötürü oldukça memnun.

HOCA ÇOK MUTLU

Galatasaray yönetiminin yürüttüğü transfer operasyonu Okan Buruk'u oldukça mutlu ediyor. Sane transferinin erkenden bitirilmesinin ardından Osimhen transferinde de sona yaklaşılması Buruk'un yüzünü güldürüyor. Tecrübeli hoca takıma kazandırılan isimler için yönetime minnettar.

SEZONA TAM GAZ GİRİŞ


Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanlarla başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk oyuncuları yurt dışı kampına kadar belli bir seviyeye getirmeyi hedefliyor. Son antrenmanda çift idman yapan Galatasaray'da hoca, pas çalışması ve kondisyon geliştirmesi üzerinde durdu. Antrenman yapılan çift kale maç ile birlikte tamamlandı.

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