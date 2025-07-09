Fenerbahçe'nin Asensio planı zora girdi!

Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin ardından hücum hattına bir takviye daha yapmak için kolları sıvamıştı. Bu doğrultuda Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio'yu gündemine alan sarı-lacivertliler, uzun süredir Fransız kulübüyle temas halindeydi.



KİRALIK FORMÜLÜ MASADAYDI



Fenerbahçe'nin ilk planı, İspanyol oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmaktı. Ancak PSG'nin bonservis bedelinde makul bir seviyeye inmesi halinde bu seçeneğin de değerlendirilebileceği Fransız tarafına iletilmişti. Görüşmeler devam ederken Fenerbahçe cephesine kötü bir haber ulaştı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Serie A devi Inter, Marco Asensio transferi için devreye girdi. Haberde, PSG ile olan sözleşmesinde son yılına giren Asensio'nun satış listesine konduğu ve kulübün 10-12 milyon Euro civarında bir teklifi kabul edebileceği belirtildi.Inter'in bu transferdeki en büyük çekincesi ise oyuncunun yüksek maaşı. PSG'den yıllık 8 milyon Euro kazanan Asensio'nun, Inter'e transferinin gerçekleşmesi için bu ücrette indirime gitmesi gerektiği ifade ediliyor.