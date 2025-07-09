08 Temmuz
KuPS Kuopio -Milsami Orhei
1-0
08 Temmuz
Iberia 1999-Malmö FF
1-3
08 Temmuz
FC Noah-Buducnost Podgorica
1-0
08 Temmuz
Levadia Tallinn-RFS
0-1
08 Temmuz
O.Ljubljana-Kairat Almaty
1-1
08 Temmuz
Vikingur-Lincoln Red Imps FC
2-3
08 Temmuz
Drita-Differdange
1-0
08 Temmuz
TNS-KF Shkendija
0-0
08 Temmuz
V. Acquaviva-Zrinjski Mostar
0-2
08 Temmuz
Egnatia-Breidablik
1-0
08 Temmuz
Fluminense-Chelsea
0-2

Fenerbahçe'den bek hamlesi: Cuiabano!

Fenerbahçe, sol bek takviyesi için Botafogo'nun 22 yaşındaki oyuncusu Cuiabano'yu gündemine aldı.

calendar 09 Temmuz 2025 08:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den bek hamlesi: Cuiabano!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Jhon Duran'ı kadrosuna katarak ilk transferini yapan Fenerbahçe, hız kesmiyor.

Yönetim, bir yandan Guessand ve Skriniar için haber beklerken diğer yanda da sol bek takviyesine mesai harcıyor. Teknik heyet, bu bölgede Jayden Oosterwolde'yi kadroda düşünürken Levent Mercan ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Geçen sezon kiraladığı Kostic'ten memnun kalmayan sarı-lacivertliler, bu yüzden Botafogo'da oynayan Cuiabano ile ilgileniyor.



SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

Yönetim, 22 yaşındaki solak için Brezilya ekibiyle kısa süre içinde temasa geçecek. 2003 doğumlu oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, transferi makul bir bonservise bitirmenin planlarını yaparken genç yeteneği de Avrupa vitrinine çıkarma kozuyla ikna etmeyi hedefliyor.

Hücumcu bir sol bek olan Cuiabano, TFF'nin bu sezon başlattığı 12+2 yabancı kuralındaki +2'lik 23 yaş altı şartını karşılıyor. Sarı lacivertliler transferi bitirirse sambacı, Duran'dan sonra bu kontenjanı sağlayan ikinci oyuncu olacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Botafogo formasıyla 21 karşılaşmada görev alan genç sol bek, 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.