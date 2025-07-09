Kortların dahi olmadığı Iğdır, tenisin yeni adresi oldu

- "Çocuklarını alıp buraya turnuvaları izlemeye geliyorlar"

- "İnsanların bu seviyede tenisi görmesi önemli"

Daha önce kortların dahi olmadığı Iğdır, Gençlik ve Spor Bakanlığının 5 yıl önceki yatırımıyla teniste önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığının Sporu Tabana Yayma Projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) yürüttüğü çalışmalar, Iğdır'da meyvelerini vermeye başladı.Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Halfeli beldesi yolu üzerinde 5 yıl önce yapılan tenis kortları, kentte en fazla tercih edilen spor tesisleri arasında bulunuyor.Yapıldığından beri neredeyse hiç boş kalmayan 3'ü açık 1'i kapalı tenis kortları, bu yıl 5'incisi düzenlenecek Kayısı Cup Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.Valilik ile federasyonun iş birliği ve Alagöz Holding sponsorluğunda düzenlenen turnuva sayesinde, şehrin adı tenis sporuyla anılıyor.TTF İl Temsilcisi Yasin Yusuf Yılmaz, AA muhabirine, turnuvaya bu yıl 54 ilden 210 sporcunun katıldığını söyledi.Önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:Yılmaz, 5 tenis kulübünün olduğu kentte 400'ün üzerinde lisanslı sporcunun bulunduğunu dile getirdi.Kortların akşam seanslarında halka açık olduğunu aktaran Yılmaz,diye konuştu.Sporculardan Fırat Bal ise Kayısı Cup'a daha önce de katıldığını belirterek,dedi.Alp Kemal Aksoy da 16 yaşında milli takıma seçildiğini belirterek,ifadelerini kullandı.Sporculardan İbrahim Ulaş Çıkrıkçı ise turnuva sayesinde başka illerden insanların kente geldiğini ve bunun şehrin tanıtımı için önemli olduğunu aktardı.