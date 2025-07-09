Zaniolo Galatasaray'da kalmak istiyor!

Zaniolo, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Atalanta'da, ikinci yarısını ise Fiorentina'da geçirdi. Fiorentina satın alma opsiyonunu kullanmadı ve İtalyan futbolcu Galatasaray'ın sezon öncesi kampına katıldı.
KALMAK İSTİYOR
Yeni sezon hazırlıklarını sarı-kırmızılılarla sürdüren 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da kalma isteğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.
Nicolo Zaniolo'nun antrenmanlarda oldukça hırslı ve istekli olduğu, Okan Buruk'a kendisini tekrar kanıtlamak istediği aktarıldı. Son karar yine Okan Buruk'un olacak.
ÖNCELİK BONSERVİSLE ELDEN ÇIKARMAK
Yeni sezon planlamasında yer almayan ve sözleşmesi 2027'de bitecek olan Zaniolo için ilk hedef bonservisiyle birlikte yollanması. Ancak transfer komitesi, koşullara göre opsiyonlu kiralama tekliflerini de değerlendirmeye alacak.
PARASINI NEREDEYSE ÇIKARDI
2022-23 sezonunun kış transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Zaniolo geldiğinden beri Aston Villa Atalanta ve Fiorentina'da kiralık dönemler geçirdi.
Hiçbir kulüp satın alma seçeneğini değerlendirmedi. Galatasaray bu kiralık transferlerden toplamda 11.5 milyon Euro gelir elde etti.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Serie A'da Atalanta ve Fiorentina formaları giyerek geçiren İtalyan futbolcu toplamda 36 maçta süre alırken 3 gol 3 asistlik gol katkısı verdi.
KALMAK İSTİYOR
Yeni sezon hazırlıklarını sarı-kırmızılılarla sürdüren 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da kalma isteğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.
Nicolo Zaniolo'nun antrenmanlarda oldukça hırslı ve istekli olduğu, Okan Buruk'a kendisini tekrar kanıtlamak istediği aktarıldı. Son karar yine Okan Buruk'un olacak.
ÖNCELİK BONSERVİSLE ELDEN ÇIKARMAK
Yeni sezon planlamasında yer almayan ve sözleşmesi 2027'de bitecek olan Zaniolo için ilk hedef bonservisiyle birlikte yollanması. Ancak transfer komitesi, koşullara göre opsiyonlu kiralama tekliflerini de değerlendirmeye alacak.
PARASINI NEREDEYSE ÇIKARDI
2022-23 sezonunun kış transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Zaniolo geldiğinden beri Aston Villa Atalanta ve Fiorentina'da kiralık dönemler geçirdi.
Hiçbir kulüp satın alma seçeneğini değerlendirmedi. Galatasaray bu kiralık transferlerden toplamda 11.5 milyon Euro gelir elde etti.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Serie A'da Atalanta ve Fiorentina formaları giyerek geçiren İtalyan futbolcu toplamda 36 maçta süre alırken 3 gol 3 asistlik gol katkısı verdi.