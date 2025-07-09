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Zaniolo Galatasaray'da kalmak istiyor!

Nicolo Zaniolo önümüzdeki sezona Galatasaray'da devam etmek istiyor. 26 yaşındaki İtalyan futbolcu için kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

calendar 09 Temmuz 2025 11:57 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 12:00
Haber: Trtspor, Fotoğraf: X.com
Zaniolo Galatasaray'da kalmak istiyor!
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Zaniolo, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Atalanta'da, ikinci yarısını ise Fiorentina'da geçirdi. Fiorentina satın alma opsiyonunu kullanmadı ve İtalyan futbolcu Galatasaray'ın sezon öncesi kampına katıldı.

KALMAK İSTİYOR

Yeni sezon hazırlıklarını sarı-kırmızılılarla sürdüren 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da kalma isteğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.


Nicolo Zaniolo'nun antrenmanlarda oldukça hırslı ve istekli olduğu, Okan Buruk'a kendisini tekrar kanıtlamak istediği aktarıldı. Son karar yine Okan Buruk'un olacak.

ÖNCELİK BONSERVİSLE ELDEN ÇIKARMAK

Yeni sezon planlamasında yer almayan ve sözleşmesi 2027'de bitecek olan Zaniolo için ilk hedef bonservisiyle birlikte yollanması. Ancak transfer komitesi, koşullara göre opsiyonlu kiralama tekliflerini de değerlendirmeye alacak.

PARASINI NEREDEYSE ÇIKARDI

2022-23 sezonunun kış transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Zaniolo geldiğinden beri Aston Villa Atalanta ve Fiorentina'da kiralık dönemler geçirdi.
Hiçbir kulüp satın alma seçeneğini değerlendirmedi. Galatasaray bu kiralık transferlerden toplamda 11.5 milyon Euro gelir elde etti.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Serie A'da Atalanta ve Fiorentina formaları giyerek geçiren İtalyan futbolcu toplamda 36 maçta süre alırken 3 gol 3 asistlik gol katkısı verdi.

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